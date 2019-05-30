В Кремле отрицают, что Олег Дерипаска действовал в интересах Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он отметил, что Дерипаска «всегда действовал и действует в интересах своего бизнеса». По словам Пескова, Путин «тем более никогда не использовал бизнес для продвижения каких-то государственных интересов». Ранее СМИ сообщили, что Минфин США уличил российского бизнесмена в деятельности в интересах президента России. В частности, американское ведомство со ссылкой на статью в The Nation от 2008 года обвинило Дерипаску в покупке алюминиевого завода в Черногории «по поручению Путина».