Россиян среди погибших и пострадавших в результате крушения прогулочной лодки в Будапеште, нет.

Как заявил пресс-аташе российского посольства в Венгрии Тигран Гарибян, информации на этот счет не поступало. По последним данным, в результате трагедии погибли 7 человек, 18 удалось спасти, 12 числятся пропавшими без вести. Причиной катастрофы стало столкновение на Дунае с другим судном недалеко от здания парламента Венгрии. По сведениям местных СМИ, на борту находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа.