Фонд защиты национальных ценностей перевел 5 млн. руб. осужденной в США Марии Бутиной.

Как сообщается на сайте фонда, это позволит начать процедуру апелляции и улучшить условия содержания Бутиной в тюрьме. Президентом фонда является Александр Малькевич, попавший под американские санкции как главный редактор одного из изданий, как считают в США, подконтрольных бизнесмену Евгению Пригожину. Как отмечает «Новая газета», в попечительский совет фонда входит Петр Бычков, которого издание «Проект» называло политтехнологом, также связанным с Пригожиным.