В центре Будапешта, на  Дунае опрокинулось прогулочное судно.

Как передает Ассошиэйтед Пресс, на борту находились 34 человека. Спасатели уже работают на месте происшествия неподалеку от венгерского парламента. Спасательная операция затруднена плохими погодными условиями. Как сообщает Рейтер, катер был пришвартован у здания парламента, когда с ним столкнулось другое туристическое судно. По предварительным данным, в результате происшествия могли погибнуть три человека. 16 числятся пропавшими без вести. По сведениям местных СМИ, большинство пассажиров судна — туристы из Азии.