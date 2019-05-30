Прогулочное судно опрокинулось и затонуло на Дунае в Будапеште

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Один Высоцкий
Высоцкий. Глава 151. «И Маяковский лёг виском на дуло…»
На сцене сразу пять Маяковских, а Поэт Маяковский всегда один. Не памятник самому себе, не певец революционных масс, а глубоко ранимый человек со страдающей душой…
Мария Захарова
директор Департамента информации и печати МИД России
Европа, очнись!
Кто же так грубо вмешался во внутриполитическую жизнь Австрии, используя для этого как инструмент «независимую» немецкую прессу?..
Лев Пономарев
правозащитник
Для тех, кого беспокоит судьба Движения «За права человека»
До 22 июня мы должны выплатить 600 000 рублей по двум вступившим в законную силу решениям суда, которыми мы оштрафованы за то, что добровольно не зарегистрировались в реестре «иностранных агентов»...
Нюта Федермессер
глава Фонда помощи хосписам «Вера»
Я попробую стать депутатом Мосгордумы
И я помогу «пиджакам с галстуками» влезть в социалку. Через неравнодушие, через милосердие, через понимание того, что чужая боль и страдание завтра — уже их…
Константин Косачев
председатель Комитета СФ по международным делам
Нелегитимное решение международного трибунала
Это дело двух сторон, России и Украины, одна из которых совершила грубую провокацию, пытаясь пересечь границу другой стороны в нарушение общеизвестных процедур…
Григорий Явлинский
политик, основатель партии «Яблоко»
«Исключительно корпоративный вопрос»
В российском государстве-корпорации людей воспринимают не как граждан, а как наемных служащих этой корпорации, которые должны только послушно исполнять инструкции начальства…
Рамзан Кадыров
глава Чечни
Сватающие меня на высшие посты глубоко заблуждаются
Я Раб Аллаха и слуга своего народа! Выше этих должностей кресел для меня не существует!..
Юрий Шулипа
Юрист
Россия не будет исполнять решение международного трибунала по морскому праву
В 21 веке на европейском континенте морское пиратство просто немыслимо. Фактически и юридически Россию приравняли к Сомали…
Крупнейшая немецкая газета Bild вышла с выкройкой кипы на первой полосе
Так издание отреагировало на высказывание уполномоченного правительства ФРГ, который рекомендовал евреям ограничить ношение традиционного мужского головного убора в общественных местах…
Провокация против Крымского моста может привести к широкомасштабным боевыми действиям, предупреждают в Минобороны РФ
Украинская сторона получила от США о передаче Киеву двух американских фрегатов…
ААВ-старший
Эхо Москвы
Сами вы коровы, господа!
Борцы с экспериментом по электронному голосованию напоминают мне борцов с прививками против оспы в 18-м веке…
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Зеленский впервые посетил Донбасс в статусе президента Украины
Президент в инаугурационной речи назвал прекращение боевых действий в Донбассе главной задачей на посту главы Украины…
ведущий:
Матвей Ганапольский
обозреватель «Эха Москвы», журналист
Какая страшная, нечеловеческая, грязная, вонючая кампания организована против Соболь. Дна нет. Я просто обязан это сказать, — надеюсь, что ей передадут: я восхищен Любовью Соболь…
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Тереза Мэй объявила об отставке со слезами на глазах
Она уйдёт с поста премьер-министра Великобритании в июне: после того, как Консервативная партия выберет её преемника на посту лидера. Такое заявление Мэй сделала сегодня…
Рейтинг Владимира Путина и партии «Единая Россия» падает
Наименьшей поддержкой президент пользуется в Магаданской области…
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Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха»
Зеленский выбежал на сцену, станцевал с участниками и поприветствовал собравшихся. «Добрый вечер. Я вас люблю», — сказал президент…
Глава ВЦИОМа заявил, что рейтинг Путина падает, поскольку россияне не верят в завтрашний день
По словам Валерия Федорова, люди не понимают, когда будут жить лучше
ведущий:
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
По количеству резиденций патриарх Кирилл хочет сравняться с известным библейским персонажем царем Иродом…
Судебные процессы и русская литература Выбираем процесс для программы «Не так!»
СерпомПо
Telegram-канал
Путин в свободном падении
Что еще антинародного должен сделать бессменный наш, чтобы прозрели и они? Сколько еще миллиардов, триллионов должны украсть его ближние и дальние нукеры, чтобы россияне сказали: «Хватит»?..
Алексей Навальный
политик
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Черепа, пентхаусы, министр культуры и массажист Путина
Очень православный? Вперед — замаливай грехи. Оплачивай показы фильма про православного мецената сам…
Юлия Латынина
обозреватель «Эха Москвы»
Дмитрий Быков
писатель, журналист