Z Архив новостей новости
5 1 6 712
00:01, 30 мая 2019

Прогулочное судно опрокинулось и затонуло на Дунае в Будапеште

На борту были 34 человека. Об этом сообщает РИА «Новости».



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Один Высоцкий

Высоцкий. Глава 151. «И Маяковский лёг виском на дуло…» На сцене сразу пять Маяковских, а Поэт Маяковский всегда один. Не памятник самому себе, не певец революционных масс, а глубоко ранимый человек со страдающей душой…

5 150 6 15839 25.05
Kвысоцкий, творчество, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Европа, очнись! Кто же так грубо вмешался во внутриполитическую жизнь Австрии, используя для этого как инструмент «независимую» немецкую прессу?..

5 170 6 20488 11:37
Kпресса, германия, журналистика, мнения
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Для тех, кого беспокоит судьба Движения «За права человека» До 22 июня мы должны выплатить 600 000 рублей по двум вступившим в законную силу решениям суда, которыми мы оштрафованы за то, что добровольно не зарегистрировались в реестре «иностранных агентов»...

5 78 6 9907 28.05
Kправа, общество, финансы, видео, мнения
Блоги

Нюта Федермессер глава Фонда помощи хосписам «Вера»

Я попробую стать депутатом Мосгордумы И я помогу «пиджакам с галстуками» влезть в социалку. Через неравнодушие, через милосердие, через понимание того, что чужая боль и страдание завтра — уже их…

5 329 6 42109 24.05
Kвыборы, москва, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Нелегитимное решение международного трибунала Это дело двух сторон, России и Украины, одна из которых совершила грубую провокацию, пытаясь пересечь границу другой стороны в нарушение общеизвестных процедур…

5 352 6 45910 25.05
Kукраина, рф, конфликты, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

«Исключительно корпоративный вопрос» В российском государстве-корпорации людей воспринимают не как граждан, а как наемных служащих этой корпорации, которые должны только послушно исполнять инструкции начальства…

5 145 6 19188 23.05
Kсми, журналистика, журналисты, власть, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Сватающие меня на высшие посты глубоко заблуждаются Я Раб Аллаха и слуга своего народа! Выше этих должностей кресел для меня не существует!..

5 143 6 18698 24.05
Kполитика, чечня, мнения
Блоги

Юрий Шулипа Юрист

Россия не будет исполнять решение международного трибунала по  морскому праву В 21 веке на европейском континенте морское пиратство просто немыслимо. Фактически и юридически Россию приравняли к Сомали…

5 41 6 5754 26.05
Kполитика, общество, события
Блоги

Крупнейшая немецкая газета Bild вышла с выкройкой кипы на первой полосе Так издание отреагировало на высказывание уполномоченного правительства ФРГ, который рекомендовал евреям ограничить ношение традиционного мужского головного убора в общественных местах…

5 37 6 5651 27.05
Kгермания, сми, журналистика, общество, события
Новости

Провокация против Крымского моста может привести к широкомасштабным боевыми действиям, предупреждают в Минобороны РФ Украинская сторона получила от США о передаче Киеву двух американских фрегатов…

5 45 6 7007
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Сами вы коровы, господа! Борцы с экспериментом по электронному голосованию напоминают мне борцов с прививками против оспы в 18-м веке…

5 140 6 22167 17:22
Kвыборы, общество, мнения
Блоги

+ Зеленский впервые посетил Донбасс в статусе президента Украины Зеленский впервые посетил Донбасс в статусе президента Украины Президент в инаугурационной речи назвал прекращение боевых действий в Донбассе главной задачей на посту главы Украины…

5 258 6 50954 28.05
8читать ;смотреть
Kукраина, донбасс, зеленский, видео, фото, политика, события
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Какая страшная, нечеловеческая, грязная, вонючая кампания организована против Соболь. Дна нет. Я просто обязан это сказать, — надеюсь, что ей  передадут: я  восхищен Любовью Соболь…

5 82 6 15939 26.05
#слушать 49:11 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, политика, власть
Блоги

+ Тереза Мэй объявила об отставке со слезами на глазах Тереза Мэй объявила об отставке со слезами на глазах Она уйдёт с поста премьер-министра Великобритании в июне: после того, как Консервативная партия выберет её преемника на посту лидера. Такое заявление Мэй сделала сегодня…

5 106 6 21787 24.05
8читать ;смотреть
Kвеликобритания, отставки, власть, видео, события
Новости

Рейтинг Владимира Путина и партии «Единая Россия» падает Наименьшей поддержкой президент пользуется в Магаданской области…

5 36 6 7702
Блоги

+ Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха» Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха» Зеленский выбежал на сцену, станцевал с участниками и поприветствовал собравшихся. «Добрый вечер. Я вас люблю», — сказал президент…

5 153 6 33511 26.05
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, украина, политика, события

Популярное за неделю

Новости

Глава ВЦИОМа заявил, что рейтинг Путина падает, поскольку россияне не верят в завтрашний день По словам Валерия Федорова, люди не понимают, когда будут жить лучше

5 27 6 20457
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

По количеству резиденций патриарх Кирилл хочет сравняться с известным библейским персонажем царем Иродом…

5 137 6 119992 25.05
#слушать 49:49 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование

3102541
Судебные процессы и русская литература
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 4504 26.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Путин в свободном падении Что еще антинародного должен сделать бессменный наш, чтобы прозрели и они? Сколько еще миллиардов, триллионов должны украсть его ближние и дальние нукеры, чтобы россияне сказали: «Хватит»?..

5 452 6 387154 26.05
Kполитика, общество, спорт, путин, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Черепа, пентхаусы, министр культуры и массажист Путина Черепа, пентхаусы, министр культуры и массажист Путина Очень православный? Вперед — замаливай грехи. Оплачивай показы фильма про православного мецената сам…

5 141 6 152754 23.05
8читать ;смотреть
Kкоррупция, мединский, власть, кино, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7856939
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4053972

Сегодня в эфире