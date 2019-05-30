Ракету-носитель «Протон-М» запустят сегодня с космодрома Байконур

Она должна вывести на орбиту спутник «Ямал-601».

Спутник «Ямал-601» должен заменить на орбите своего предшественника, который начал работу почти 16 лет назад. Новый аппарат станет самым мощным по пропускной способности среди всех российских спутников связи. В нем используются комплектующие, поставленные французским подразделением франко итальянского консорциума Thales Alenia Space. Аппарат привезли на Байконур в конце апреля. Предполагается, что он прослужит около 15 лет. Спутник будет предоставлять услуги связи на территории Евросоюза, России и стран СНГ, а также на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Доставить на орбиту «Ямал» должна ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М». Старт запланирован на 20.42 по московскому времени. Это первый запуск «Протона» в этом году.

В прошлом году глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что производство ракет «Протон» будет прекращено. Его заменит «Анкара».