Михаил Саакашвили вернулся на Украину

Накануне экс-глава Одесской области приземлился в Киеве, где его уже встречали сотни сторонников.

Саакашвили приземлился в аэропорту Борисполь накануне около шести вечера. К этому времени у зоны таможенного контроля собрались множество людей и десятки съемочных групп. К встречающим политик вышел с сыном на руках. По словам Саакашвили, он хочет участвовать в строительстве новой Украины вместе с новыми властями страны. Экс-губернатор добавил, что будет «всячески помогать полному обновлению политического класса на Украине», передает ТАСС. При этом политик подчеркнул, что пока не собирается участвовать ни в каких выборах и не вел переговоров о назначении на должности.

Саакашвили вернулся на Украину на следующий день после того, как президент Владимир Зеленский вернул ему гражданство страны. Экс-чиновник лишился украинского паспорта в 2017 году в результате конфликта с тогдашним главой государства Петром Порошенко.

Накануне партия Саакашвили «Рух новых сил» заявила об участии в досрочных выборах в Верховную раду.