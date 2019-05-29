В Петербурге полицейские проводят масштабный рейд по местам проживания мигрантов

Они ищут подозреваемых в причастности к конфликту с поножовщиной, который произошел на прошлой неделе в одном из городских кафе. Сайт «Фонтанка» называет рейд «самой масштабной облавой за последнее десятилетие». По его данным, в конфликте участвовали выходцы из Узбекистана и Северного Кавказа. Полицейские вели неформальные переговоры с соотечественниками участников конфликта, однако, те не помогли установить подозреваемых, после чего начались рейды.