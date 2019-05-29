В Архангельской области двух протестующих из-за строительства мусорного полигона увезли на Скорой после задержания силовиками. Об этом сообщает сайте «МБХ-Медиа» со ссылкой на активиста Дмитрия Секушина. По его словам, врачи зафиксировали побои. Сегодня на станции Шиес задержали ещё несколько протестующих. Секушин утверждает, что в задержании участвовали около 35 сотрудников ОМОНа и полиции.