В Высшей школе экономики отменили съёмки студенческого ток-шоу, куда пригласили юриста ФБК Любовь Соболь

В Высшей школе экономики отменили съёмки студенческого ток-шоу, куда пригласили юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Об этом сама Соболь сообщила в твиттере. По её словам, проект под названием «В точку! Персона», который студенты вели три года, решили закрыть. В свою очередь профессор Высшей школы экономики и руководитель проекта Сергей Корзун сказал сайту «МБХ Медиа», что возникло недопонимание и ток-шоу закрывается лишь из-за сессии и экзаменов. В то же время один из студентов, занимающихся ток-шоу, на условиях анонимности сказал «МБХ Медиа», что речь идёт не о временном, а о полном закрытии проекта. Он также подтвердил, что съёмки выпуска с Соболь были запланированы на завтра.