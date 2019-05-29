Фонд, который связывают с Евгением Пригожиным, перечислил осуждённой в США Марии Бутиной пять миллионов рублей

На сайте Фонда защиты национальных ценностей говорится, что это только первый транш. Там отмечается, что финансовая поддержка позволит начать процедуру апелляции и улучшит условия содержания россиянки в тюрьме.

Фонд защиты национальных ценностей является некоммерческой организацией. Одного из его основателей Петра Бычкова издание «Проект» называло политтехнологом, связанным с Пригожиным. Президентом фонда является Александр Малькевич, в прошлом году он попал под санкции как главный редактор USA Really – издания РИА ФАН, которое считают подконтрольным Пригожину, отмечает сайт «Открытые медиа».

Марию Бутину в апреле приговорили к 18 месяцам тюрьмы по обвинению в продвижении интересов России в США без регистрации иностранным агентом.