В Калмыкии составили административный протокол на учительницу английского языка, ее обвинили в нарушении прав детей

В Калмыкии составили административный протокол на учительницу английского языка, которую обвинили в нарушении прав детей. Об этом говорится на сайте прокуратуры Калмыкии. В Элисте ученики гимназии рассказали, что преподаватель заклеивала рты детям, которые шумели, чтобы обеспечить дисциплину на уроках. Кроме того, по утверждению гимназистов, учительница называла их «дебилами, которым надо жить в психушке». Педагог начальной школы отрицала, что заклеивала рты ученикам, но уволилась по собственному желанию после допроса, — передает телеканал «Дождь».