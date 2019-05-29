Соединённые штаты заподозрили Россию в проведении тайных ядерных испытаний

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу разведывательного управления Минобороны Роберта Эшли. Выступая на форуме по контролю над вооружениями в Вашингтоне, он сказал, что Россия, вероятно, нарушает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя это сообщение, сказал, что «из уст официального лица подобные заявлении звучат крайне несолидно», поскольку в них содержится слово «вероятно». Ульянов напомнил, что сам Вашингтон не ратифицировал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и держит свои полигоны в состоянии готовности к возобновлению ядерных испытаний.