Сегодня в Баку пройдет финальный матч Лиги Европы, в котором сыграют два клуба из Лондона – Челси и Арсенал

Еще до первого свистка матч приобрел скандальный оттенок.

В Англии посчитали неправильным решение УЕФА отдать финал Азербайджану. Прежде всего, из-за логистики. Лететь в Баку долго и дорого и потому билетные квоты, которые полагаются болельщикам команд-участниц остались не выбранными. Все это сопровождалось материалами в британской прессе с общим содержанием, что играть такие матчи в таких местах нельзя. Вторая волна скандала была связана с полузащитником Арсенала Генрихом Мхитаряном, который принципиально не посещает Азербайджан. Отказался он и на этот раз, хотя и УЕФА, и местные власти гарантировали ему безопасность. УЕФА запретил и акцию канониров в поддержку армянского полузащитника. Нынешний финал может стать последним в разных качествах для нескольких фигурантов. Тренер Челси Маурицио Сарри давно уже стоит на выход и настроение у него не из лучших. Уже в Баку он бросил кепку с логотипом клуба и ушел с тренировки после того, как пикировку между собой затеяли Гонсало Игуаин и Давид Луис. Для полузащитника Челси Эдена Азара этот матч станет прощальным. Он уходит в мадридский Реал, а многолетний вратарь Челси Петер Чех, который сейчас выступает за Арсенал, заканчивает карьеру. Для тренера Арсенала Унаи Эмери победа в финале может стать четвертой в Лиге Европы

Финальный матч Лиги Европы между Челси и Арсеналом начнется в 22 часа. Трансляция на канале Матч ТВ.