Суд арестовал подростка, напавшего на 12-летнюю девочку в Саратовской области

Инцидент произошел накануне: семиклассник пришел в школу с топором и ударил девочку по голове.

Вольский районный суд Саратовской области арестовал обвиняемого в нападении подростка на два месяца. Семикласснику вменяется покушение на убийство несовершеннолетней общеопасным способом, при этом вину он не признал, передает РИА Новости. По словам молодого человека, он не хотел никого убивать, а его целью было «обратить внимание на то, что школьники пьют и ведут аморальный образ жизни».

Нападение произошло накануне в школе поселка Большевик. Следователи рассказали, что подросток принес в школу две бутылки с зажигательной смесью и с их помощью попытался поджечь школу, но они не загорелись. После этого семиклассник в коридоре ударил топором по голове 12-летнюю девочку. Она была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести.

Telegram-канал Mash опубликовал видеообращение школьника, записанное перед нападением. На записи подросток говорит о том, что ему очень страшно, но «это надо сделать».

По данным источника ТАСС, нападавший состоит на учете у психиатра.