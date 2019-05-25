Михаил Саакашвили, которому новый президент Украины вернул украинское гражданство, сегодня прилетел в Киев

Бывший президент Грузии и экс-руководитель Одесской области прибыл вечерним рейсом из Варшавы. Его встречали сотни сторонников и журналисты. Саакашвили сказал, что сейчас его не привлекают какие-либо должности, однако, он хотел бы участвовать в создании в стране площадок для новых идей.

Саакашвили, несомненно, присоединится к силам, которые борются с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, — такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политолог Станислав Белковский. Белковский напомнил, что партия Саакашвили сейчас собирается участвовать в выборах в Верховную Раду.