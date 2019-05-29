В Перми оппозиционные активисты после отказа в согласовании акции провели митинг вместе с прокремлевским движением НОД

Об этом пишут «Новости Перми». Акция НОД была разрешена сегодня вечером у здания заксобрания. Туда же пришли участники мероприятия под названием «собрание разгневанных пермяков». Их пустили на территорию, однако, запретили разворачивать плакаты с критикой властей. Митинг длился полчаса и обошелся без задержаний. Ранее власти отказались согласовать «собрание разгневанных пермяков», сославшись на то, что все площадки в городе заняты. Впрочем, как подчеркивают «Новости Перми», мероприятия на этих площадках так и не состоялись.