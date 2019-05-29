В Екатеринбурге присяжные оправдали чеченца, обвиняемого в убийстве одного из лидеров армянской диаспоры

Об этом сообщает сайт Znak.com. Он отмечает, что дело было на контроле у главы Чечни Рамзана Кадырова. Он уже поблагодарил коллегию присяжных, а также Совет при президенте по правам человека. Окончательного вердикта судьи пока нет. Тем не менее, суд постановил уже сейчас освободить подозреваемого Мовсура Хасаева из-под стражи.

Убийство произошло 8 лет назад. Бизнесмена – одного из лидеров армянской диаспоры – застрелили у подъезда его дома. Задержание и следствие над Хасаевым вызвало серию протестных акций в Чечне. Кроме того, родственники подозреваемого пикетировали Следственный комитет, Генпрокуратуру и Совет Федерации в Москве.