Росстат решил перепроверить данные о том, что ста процентам семей на Ямале хватает денег только на еду

Возможно, произошла техническая ошибка, — сказали агентству ТАСС в пресс-службе организации. Этому заявлению предшествовало сообщение властей Ямало-Ненецкого автономного округа, которые не поверили в такую оценку финансового положения местных жителей. В этом же исследовании Росстата говорилось, что почти половине российских семей денег хватает только на еду и одежду, а покупка товаров длительного употребления уже затруднительна. В материалах отмечалось, что позволить себе все необходимое могут лишь три процента российских семей.