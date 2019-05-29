В Ростове-на-Дону возбудили дело в отношении блогера, который снимал на видео, как полицейские нарушают ПДД

В Ростове-на-Дону возбудили дело в отношении блогера, который снимал на видео, как полицейские нарушают правила дорожного движения. Об этом сообщает Медиазона. Гаспара Авакяна подозревают в вымогательстве денег у директора автошколы и двух полицейских. В деле несколько эпизодов, расследование началось после того, как заявление подал высокопоставленный силовик, — сообщают источники. По информации газеты «Коммерсант», речь идет о вымогательстве двухсот тысяч рублей. Якобы за эту сумму блогер обещал не публиковать материал о коррупции на своем YouTube-канале. По версии Авакяна, полицейский сам предлагал ему двести тысяч за отказ от публикации видео.