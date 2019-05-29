Как минимум семь американских компаний собираются участвовать в Петербургском экономическом форуме в этом году

Об этом сообщает журнал Форбс. В числе тех, кто подтвердил такие планы – ExxonMobil, Boeing, Procter & Gamble и Coca-Cola. Полный список организаторы не раскрывают. Ранее Соединенные Штаты отказались отправлять правительственную делегацию на форум из-за уголовного дела в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. При этом сам Калви, подозреваемый в мошенничестве, надеется получить у следователей разрешение на участие в Петербургском форуме. Сейчас бизнесмен находится под домашним арестом.