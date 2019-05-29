Российский МИД призывает ООН отреагировать на задержание дипломата Михаила Краснощекова в Косово

С соответствующим заявлением выступил замминистра иностранных дел Сергей Вершинин. Краснощекова задержали в Косово накануне во время спецоперации местной полиции. Она проводилась в районе, населенном этническими сербами. В полиции заявили, что Краснощеков оказывал сопротивление, и именно по этой причине был задержан. Впоследствии его отпустили. Следственный комитет России сегодня начал проверку. В ведомстве утверждают, что российский сотрудник миссии ООН подвергся нападению. По данным ТАСС, дипломат получил травмы головы.