В Ставрополе арестовали подозреваемого в нападении на сотрудников редакции газеты «Родина»

Об этом сообщает агентство Интерфакс. 72-летний Константин Сиднев взят под стражу на два месяца. Следствие посчитало, что он может скрыться или оказать давление на свидетелей или пострадавших, а также вновь совершить преступление. Подозреваемый признал вину и не возражал против ареста. В понедельник мужчина пришел в редакцию газеты и набросился с ножом на журналистов, пострадали четыре человека. Следователи говорят, что еще в начале мая мужчина приносил в редакцию свою статью о Сталине и требовал ее опубликовать. Получив отказ, он решил убить главного редактора и его подчиненных.