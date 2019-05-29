Следственный комитет России начал проверку по факту нападения на российского дипломата Михаила Краснощекова в Косово

В ведомстве заявили о грубом нарушении норм международного права. Тем временем, прокуратура Косово попросила снять иммунитет с российского сотрудника миссии ООН для возбуждения уголовного дела. Краснощекова задержали накануне во время операции косовского спецназа в регионе, населенном этническими сербами. Его и еще нескольких человек подозревают в воспрепятствовании должностному лицу и в преступлении, совершенном группой. Вчера в косовской полиции говорили, что Краснощеков был задержан, потому что оказывал сопротивление. Его освободили спустя несколько часов. Агентство ТАСС писало, что дипломат получил травмы головы и был госпитализирован.