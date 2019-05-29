Мэр якутского Вилюйска через суд добился признания того, что он не супермен, не ходит к гадалкам и не делает селфи

Мэр якутского города Вилюйск через суд добился признания того, что он не супермен, не ходит к гадалкам и не делает селфи. Нюргустан Афанасьев заставил ответчика якутского депутата Николая Харлампьева выступить с опровержением в присутствии работников городской администрации. Иск мэр подал после того, как в январе во время бала-маскарада Харлампьев и его коллеги показали шуточный номер, при этом депутат вышел на сцену в костюме Супермена и маске с изображением главы города. Афанасьев требовал взыскать 100 тысяч рублей за использование фотографии без его согласия, а также неуместные по мнению мэра шутки в его адрес. Стороны пришли к мировому соглашению.