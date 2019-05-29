Z Архив новостей новости
5 11 6 1071
20:00, 29 мая 2019

Фонд защиты национальных ценностей перечислил пять миллионов рублей осужденной в США россиянке Марии Бутиной

Об этом сообщает «Новая газета». В фонде уточнили, что финансовая поддержка позволит начать процедуру апелляции и улучшит условия содержания Бутиной в тюрьме. В организации отметили, что это был только первый транш, всего для помощи россиянке нужно собрать более сорока миллионов рублей. Фонд защиты национальных ценностей является некоммерческой организацией. Одного из его основателей Петра Бычкова издание «Проект» называло политтехнологом, связанным с бизнесменом Евгением Пригожиным. В апреле Марию Бутину приговорили в США к восемнадцати месяцам тюрьмы по обвинению в работе иностранным агентом без регистрации.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Один Высоцкий

Высоцкий. Глава 151. «И Маяковский лёг виском на дуло…» На сцене сразу пять Маяковских, а Поэт Маяковский всегда один. Не памятник самому себе, не певец революционных масс, а глубоко ранимый человек со страдающей душой…

5 143 6 15464 25.05
Kвысоцкий, творчество, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Европа, очнись! Кто же так грубо вмешался во внутриполитическую жизнь Австрии, используя для этого как инструмент «независимую» немецкую прессу?..

5 159 6 18392 11:37
Kпресса, германия, журналистика, мнения
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Для тех, кого беспокоит судьба Движения «За права человека» До 22 июня мы должны выплатить 600 000 рублей по двум вступившим в законную силу решениям суда, которыми мы оштрафованы за то, что добровольно не зарегистрировались в реестре «иностранных агентов»...

5 76 6 9565 28.05
Kправа, общество, финансы, видео, мнения
Блоги

Нюта Федермессер глава Фонда помощи хосписам «Вера»

Я попробую стать депутатом Мосгордумы И я помогу «пиджакам с галстуками» влезть в социалку. Через неравнодушие, через милосердие, через понимание того, что чужая боль и страдание завтра — уже их…

5 328 6 41956 24.05
Kвыборы, москва, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Нелегитимное решение международного трибунала Это дело двух сторон, России и Украины, одна из которых совершила грубую провокацию, пытаясь пересечь границу другой стороны в нарушение общеизвестных процедур…

5 351 6 45819 25.05
Kукраина, рф, конфликты, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Сватающие меня на высшие посты глубоко заблуждаются Я Раб Аллаха и слуга своего народа! Выше этих должностей кресел для меня не существует!..

5 143 6 18680 24.05
Kполитика, чечня, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

«Исключительно корпоративный вопрос» В российском государстве-корпорации людей воспринимают не как граждан, а как наемных служащих этой корпорации, которые должны только послушно исполнять инструкции начальства…

5 145 6 19171 23.05
Kсми, журналистика, журналисты, власть, мнения
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Сами вы коровы, господа! Борцы с экспериментом по электронному голосованию напоминают мне борцов с прививками против оспы в 18-м веке…

5 67 6 9307 17:22
Kвыборы, общество, мнения
Блоги

Юрий Шулипа Юрист

Россия не будет исполнять решение международного трибунала по  морскому праву В 21 веке на европейском континенте морское пиратство просто немыслимо. Фактически и юридически Россию приравняли к Сомали…

5 41 6 5722 26.05
Kполитика, общество, события
Блоги

Крупнейшая немецкая газета Bild вышла с выкройкой кипы на первой полосе Так издание отреагировало на высказывание уполномоченного правительства ФРГ, который рекомендовал евреям ограничить ношение традиционного мужского головного убора в общественных местах…

5 37 6 5620 27.05
Kгермания, сми, журналистика, общество, события
Новости

Провокация против Крымского моста может привести к широкомасштабным боевыми действиям, предупреждают в Минобороны РФ Украинская сторона получила от США о передаче Киеву двух американских фрегатов…

5 45 6 6798
Новости

Российские чиновники во главе с Владимиром Путиным увлечены общением со старцем Илием К нему ездят лечиться, узнавать будущее и просят оказывать помощь на выборах…

5 34 6 5981
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Какая страшная, нечеловеческая, грязная, вонючая кампания организована против Соболь. Дна нет. Я просто обязан это сказать, — надеюсь, что ей  передадут: я  восхищен Любовью Соболь…

5 82 6 15900 26.05
#слушать 49:11 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, политика, власть
Блоги

+ Зеленский впервые посетил Донбасс в статусе президента Украины Зеленский впервые посетил Донбасс в статусе президента Украины Президент в инаугурационной речи назвал прекращение боевых действий в Донбассе главной задачей на посту главы Украины…

5 257 6 50764 28.05
8читать ;смотреть
Kукраина, донбасс, зеленский, видео, фото, политика, события
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Саакашвили снова украинец Зеленский может еще и сам не понял, что сделал. Он выпустил – точнее, впустил обратно мощного джинна. Зеленский артист и его соперникам на выборах как раз не хватало этого качества. Артистизма и обаяния. У Саакашвили эти качества в комплекте. К тому он уже имеет опыт президентства. В общем, козырной кадр…

5 31 6 6100 17:26
Kобщество, украина, саакашвили
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Туризм. Резать косты и гнать чиновников в шею В своё время называлась цифра около 15% путешествующих россиян и именно за их кошельки должна вестись борьба между российскими и зарубежными курортами. Зарубежные бьются, а вот российские особо не замечены…

5 84 6 16475 00:53
Kтуризм, крым, экономика, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Глава ВЦИОМа заявил, что рейтинг Путина падает, поскольку россияне не верят в завтрашний день По словам Валерия Федорова, люди не понимают, когда будут жить лучше

5 27 6 19801
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

По количеству резиденций патриарх Кирилл хочет сравняться с известным библейским персонажем царем Иродом…

5 135 6 119223 25.05
#слушать 49:49 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование

3102541
Судебные процессы и русская литература
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 3 6 4409 26.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Путин в свободном падении Что еще антинародного должен сделать бессменный наш, чтобы прозрели и они? Сколько еще миллиардов, триллионов должны украсть его ближние и дальние нукеры, чтобы россияне сказали: «Хватит»?..

5 448 6 385538 26.05
Kполитика, общество, спорт, путин, мнения
Блоги

Алексей Навальный политик

+ Черепа, пентхаусы, министр культуры и массажист Путина Черепа, пентхаусы, министр культуры и массажист Путина Очень православный? Вперед — замаливай грехи. Оплачивай показы фильма про православного мецената сам…

5 141 6 152585 23.05
8читать ;смотреть
Kкоррупция, мединский, власть, кино, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7856799
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4053786

Сегодня в эфире