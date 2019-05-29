Фонд защиты национальных ценностей перечислил пять миллионов рублей осужденной в США россиянке Марии Бутиной

Об этом сообщает «Новая газета». В фонде уточнили, что финансовая поддержка позволит начать процедуру апелляции и улучшит условия содержания Бутиной в тюрьме. В организации отметили, что это был только первый транш, всего для помощи россиянке нужно собрать более сорока миллионов рублей. Фонд защиты национальных ценностей является некоммерческой организацией. Одного из его основателей Петра Бычкова издание «Проект» называло политтехнологом, связанным с бизнесменом Евгением Пригожиным. В апреле Марию Бутину приговорили в США к восемнадцати месяцам тюрьмы по обвинению в работе иностранным агентом без регистрации.