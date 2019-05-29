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20:00, 29 мая 2019

Спецпрокурор Мюллер впервые за два года с момента своего назначения выступил с публичным заявлением

Спецпрокурор Боб Мюллер впервые за два года с момента своего назначения выступил с публичным заявлением.

О том, что Боб Мюллер выступить с публичным заявлением, Минюст США объявил за час до назначенной пресс-конференции. Журналистов сразу предупредили — спецпрокурор не будет отвечать ни на какие вопросы, а только сделает заявление.

Мюллер начал с того, почему было начато расследование по вмешательству России в выборы и возможной координации между штабом Дональда Трампа и российским правительством. Офицеры российских спецслужб взломали имейлы Демпартии и опубликовали их потом через Викиликс, а частная российская компания — имеется в виду Агентство интернет-исследования, или фабрика троллей Ольгино, вела кампании в соцсетях под видом американцев с целью повлиять на результаты выборов. Россия, еще раз подтвердил Мюллер то, что написано в отчете о расследовании, вмешивалась в выборы США в 2016 году с целью повредить кампании Хиллари Клинтон.
Также Боб Мюллер объяснил, почему он не предъявил президенту Трампу обвинение в воспрепятствовании правосудию — потому что такова политика Минюста, что действующего президента нельзя обвинить в преступлении, а офис спецпрокурора находится в подчинении Минюста. Но, заявил спецпрокурор, «Если бы мы были уверены, что президент точно не совершил преступления, мы бы так и сказали». Что касается координации штаба Трампа с Россией, то «было недостаточно доказательств для вынесения обвинения в сговоре, сказал спецпрокурор.

Спецпрокурор Боб Мюллер объявил, что покидает Минюст и что не видит необходимости выступать с показаниями в Конгрессе, потому что ничего более того, что написано в отчете о расследовании, он все равно не скажет. «Отчет о расследовании и есть мои показания», сказал Мюллер.



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