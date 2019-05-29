Суд в Саратовской области на 2 месяца арестовал подростка, напавшего на школьницу с топором

Об этом сообщает РИА Новости. Молодого человека обвиняют в покушении на убийство. Он вину не признал. Подросток сказал в суде, что «не хотел никого убивать, а собирался попугать и обратить внимание на то, что школьники пьют, ведут аморальный образ жизни». Агентство отмечает, что на протяжении последних двух лет подросток состоял на учете у психиатра. Накануне в городе Вольск школьник пришел в учебное заведение с топором и бутылками с зажигательной смесью. Он бросил бутылки в класс и в коридор школы, и ранил пятиклассницу. Девочка в больнице.