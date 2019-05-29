Житель Ярославля признался в том, что оставил нецензурную надпись про Владимира Путина на здании местного МВД

Подозреваемый, имя которого не называется, сказал, что решение было принято импульсивно. «Я прекрасно понимаю, что поступок глупый, но ничего не изменить», — добавил фигурант дела. Его слова приводит издание «ЯрКуб». Житель Ярославля также сообщил, что прошел судебно-психиатрическую экспертизу, обвинения ему пока не предъявили, дата суда неизвестна. Граффити про Путина появилось в Ярославле в конце марта. Фотографию надписи выложил в соцсети Фейсбук другой местный житель – Кирилл Попутников, за что был оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти.