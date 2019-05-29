В Росгвардии оправдали действия своих сотрудников на фестивале Hip-Hop Mayday

Ранее посетители мероприятия жаловались на избиение силовиками.

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин вступился за своих коллег, заявив, что сотрудники и впредь будут реагировать на «нарушение любого вида законов» применением «необходимых средств». Он также подчеркнул, что силовики действовали в рамках закона. Слова представителя ведомства приводит агентство «Москва».

Столкновения между сотрудниками Росгвардии и посетителями бесплатного рэп-фестиваля в Лужниках произошли 1 мая. Из-за наплыва людей силовики заблокировали проход к сцене. Один из пострадавших зрителей рассказал порталу «Медиазона», что стоявшие у заграждения люди спровоцировали сотрудников, после чего начались избиения и задержания случайных гостей фестиваля. По данным проекта Baza, в результате больше 30 человек получили различные травмы, включая переломы. Некоторые из избитых заявили о намерении обратиться в Следственный комитет.

Ранее источники информационных агентств сообщили о начале проверки по статье о насилии над представителем власти.