Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся на Украину. В аэропорту его встретили сотни сторонников и десятки журналистов. Политик сказал собравшимся, что намерен возобновить ту деятельность, которой занимался до выдворения из страны. Саакашвили добавил, что Украина для него – почти такой же дом, как Грузия. О том, что политик возвращается на Украину, стало известно накануне после того, как президент Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство.