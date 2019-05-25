Спецпрокурор Мюллер впервые публично подвел итоги своей работы

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимался расследованием возможных связей команды Дональда Трампа с Кремлем, впервые публично подвел итоги своей работы. Он подчеркнул, что Россия вмешивалась в американские выборы в 2016-ом году. Мюллер добавил, что в его полномочия не входило предъявление обвинений президенту Дональду Трампу. «Мы исходили из многолетней практики Минюста, главу государства не могут обвинить в преступлении, пока он занимается этот пост. Это не конституционно», — сказал спецпрокурор. Если бы мы были уверены в том, что президент не совершал преступление, мы бы так и сказали, — добавил Мюллер. Он еще раз описал суть ранее выпущенного доклада о вмешательстве России в выборы, повторил, что оказалось недостаточно доказательств сговора Трампа с Москвой и сообщил, что покидает должность спецпрокурора.

Сам факт вмешательства российских спецслужб не вызывает сомнений, но в докладе по этому поводу есть ряд неточностей, — сказал на YouTube-канале «Эха Москвы» политолог Валерий Соловей.

Расследование Мюллера продолжалось почти два года.