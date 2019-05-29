Михаил Саакашвили этим вечером вернулся на Украину

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области прилетел в Киев из Варшавы, куда был депортирован в прошлом году в связи с лишением гражданства. В аэропорту Саакашвили встретили сотни людей с грузинскими и украинскими флагами и десятки журналистов. Политик сказал, что собирается проводить консультации и общаться с людьми, но при этом добавил, что сейчас его переполняют обычные человеческие чувства, а именно чувство благодарности тем, кто его поддержал, и к президенту Украины. На вопрос о планах в интервью «Радио Свобода» Саакашвили накануне сказал, что первым делом хочет съесть борщ с пампушками и посмотреть на новый мост в Киеве. О возвращении Саакашвили объявили накануне, после того, как президент Украины Владимир Зеленский отменил решение о лишении политика украинского гражданства.