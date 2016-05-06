Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимался расследованием вмешательства России в выборы, объявил об отставке

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимался расследованием вмешательства России в президентские выборы, объявил об отставке. Он сделал это в рамках своего первого публичного выступления, посвященного результатам расследования. В числе прочего, Мюллер сказал, что офицеры российской разведки сознательно атаковали американскую политическую систему. При этом использовались сложные компьютерные методы для проникновения в компьютеры штаба Хиллари Клинтон. Целью было вмешаться в выборы и нанести ущерб одному из кандидатов, — добавил Мюллер.