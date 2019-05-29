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18:28, 29 мая 2019

Саммит стран ЕС не стал обсуждать имен кандидатов на посты руководителей ключевых институтов объединенной Европы

Саммит стран Евросоюза, созванный по завершении выборов в Европарламент, не стал обсуждать конкретных имен кандидатов на посты руководителей ключевых институтов объединенной Европы, в том числе, из-за наметившихся разногласий между лидерами Франции и Германии, сообщают зарубежные СМИ.

Брюссельская встреча в верхах выявила противоречия между членами ЕС в выборе следующего кандидата на пост председателя Еврокомиссии и другие руководящие должности. Назначение преемника Жан-Клода Юнкера на этот топовый в Евросоюзе пост вызвало резкие разногласия в предпочтениях со стороны лидеров Германии и Франции, с одной стороны, и в целом, севера и юга Европы, с другой, отмечает канал Евроньюз. Главному переговорщику ЕС по Брекзиту , получившему благословение от президента Макрона, был противопоставлен Манфред Вебер, член Европарламента от правоцентристской партии Ангелы Меркель. Эммануэль Макрон также дал понять, что может поддержать заместителя главы Еврокомиссии Франса Тиммерманса или еврокомиссара по вопросам конкуренции, Маргрет Вестагер, намеренно обойдя в своем выступлении кандидатуру Меркель, замечает Блумберг. — Германский канцлер, находящаяся у власти с 2005 года, является опытным ветераном предвыборных подобных баталий, большую часть из которых она выиграла. Это позволяет предположить, что в самом начале данного клинча за главную должность в европейской иерархии, Веббер для нее – лишь пешка, которой можно будет пожертвовать, например, если Германия решит ввязаться в борьбу за кандидатуру на пост главы Европейского Центробанка, пишет автор публикации. Веббер, действительно, может стать одной из ранних жертв в наметившемся противостоянии, продолжает Блумберг, если учесть тот факт, что против него выказываются и другие европейские страны, такие как Греция и Венгрия. Виктор Орбан уже охарактеризовал его как, цитата, «слабого лидера, не способного отстаивать собственные ценности». В отличие от Веббера, протеже президента Макрона Мишель Барнье также поддерживается и странами Восточной Европы. Кроме него, завершает издание, среди фаворитов на пост председателя Еврокомиссии, можно назвать и Маргрет Вестагер, также учитывая ее поддержку Макроном и сложившуюся в последнее время в ЕС тенденцию к назначению женщин на руководящие посты.

Новое руководство ЕС должно быть назначено к июлю, когда состоится первая сессия избранного на днях состава депутатов Европарламента.



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