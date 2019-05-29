Бывший мэр Лондона и один из лидеров консервативной партии Великобритании Борис Джонсон предстанет перед судом

Его обвинили в заведомой лжи во время дебатов о будущем Брекзита.

Иск против Бориса Джонсона подал британец Маркус Болл, который обвинил бывшего мэра Лондона в том, что он говорил неправду, когда агитировал за выходе страны из состава ЕС. В частности, это касается выступлений политика в прессе: к примеру, теперь он отрицает, что говорил про так называемую «Турецкую угрозу» -— хотя сторонники Брекзита пугали тогда британцев засильем иммигрантов из Турции. Ещё Джонсон написал в статье для газеты The Telegraph про то, что страна еженедельно отправляет порядка 350 миллионов фунтов в ЕС, хотя эти деньги можно было бы потратить на здравоохранение. Согласно официальной статистике — это неправда.

В тексте, который сегодня опубликовал Магистратский суд Вестминстера, говорится, что обвинения, выдвинутые против Бориса Джонсона — серьезные, документы подготовлены верно и никаких препятствий для проведения заседания нет. При этом, судья Марго Коулман отметила, что по существу представленный ей иск не рассматривала -— это дело вышестоящей инстанции — Королевского суда.

Любопытно, что обвиняющий Джонсона британец также организовал кампанию по краудфандингу и собрал несколько сотен тысяч фунтов для этого суда. Всё происходит на фоне стартовавшей гонки за лидерство в партии Консерваторов, которая началась после того, как о своей грядущей отставке заявила её лидер Тереза Мэй. Именно тот, кого консерваторы в июле выберут своим главой — и станет новым премьер-министром Великобритании. Согласно оценкам экспертов, Борис Джонсон имеет высокие на это шансы.

Дата заседания суда по делу против Бориса Джонсона пока не назначена.