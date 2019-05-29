Константин Богомолов будет художественным руководителем Театра на Малой Бронной

Сегодня руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский представил Богомолова коллективу. К своим обязанностям он приступит 25 июня.

Богомолов уже заявил, что обойдется без революций — развитие будет происходить с опорой на труппу, с максимальным вниманием к сотрудникам театра.

Стоит напомнить, что Богомолов был доверенным лицом мэра Москвы Сергея Собянина. О своей симпатии к градоначальнику он говорил в эфире телеканала Дождь и при этом уверял, что не стремится стать руководителем театра.

С 2013 года Богомолов был помощником художественного руководителя МХТ имени Чехова, но прекратил сотрудничество с театром после смерти Олега Табакова. Он ставил спектакли в «Ленкоме», «Табакерке» и на других площадках.

Кстати, театр на Малой Бронной в начале следующего сезона планируется закрыть на ремонт. Спектакли будут идти на сцене театрально-концертного зала «Дворец на Яузе»