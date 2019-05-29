Силуанов считает, что ответственность за загрязнение нефтепровода не должна перекладываться на налогоплательщиков

Вице-премьер Антон Силуанов считает, что финансовая ответственность за загрязнение нефтепровода Дружба не должна перекладываться на налогоплательщиков. «За качество нефти отвечает поставщик», — заявил журналистам пресс-секретарь Силуанова Андрей Лавров.

Сегодня советник президента Транснефти Игорь Демин заявил, что это упрощенная оценка ситуации «совершено преступление, ведется следствие и Транснефть признана потерпевшей стороной». Демин также вспомнил о том, что в 1997 году у здания Минфина был взорван автомобиль первого зам.министра Вавилова, и «никто не назвал это косяком в работе министерства».

Демин не исключил, что Силуанов ориентируется на инфомрацию, которую распространяют недоброжелатели Транснефти.