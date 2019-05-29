В Чебоксарах школьница умерла во время сдачи ЕГЭ

Трагедия произошла во время проведения экзамена по математике.

Смерть ученицы 27-й школы Чебоксар наступила сегодня около часа дня. Девушка пришла сдавать экзамен в школу №38 и почувствовала себя плохо. До этого она в течение часа писала работу, а затем попросила разрешения выйти, передает РИА Новости. Дежурившие на месте медики оказали выпускнице экстренную медицинскую помощь, но спасти ее не удалось. По предварительным данным, она страдала врожденным пороком сердца. В сообщении на сайте Минздрава Чувашии сообщается о начале служебного расследования.

Другой – не столь трагический – инцидент произошел во время сдачи экзамена по математике в двух школах Иваново. Задания должны были поступить по защищенным каналам связи, после чего их планировали распечатать для раздачи ученикам. Однако из-за сбоя этого не произошло, и больше 350 выпускников не смогли приступить к заданию вовремя. Проблему в одной из школ в итоге удалось решить, и ученики начали сдачу экзамена позже. Остальным придется писать ЕГЭ в один из резервных дней.

Основной период сдачи ЕГЭ стартовал 27 мая. Следующие экзамены – по истории и химии – пройдут в эту пятницу.