Чайка: Катастрофа СуперДжета выявила серьезные проблемы в авиационной отрасли, которые не решаются годами

Катастрофа СуперДжета в Шереметьево выявила серьезные проблемы в авиационной отрасли, которые не решаются годами, — об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Чайка, выступая в Госдуме. Чайка добавил, что государственная программа обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям.

Катастрофа СуперДжета в Шереметьево произошла по вине пилотов. Технических претензий к воздушному судну экспертиза не выявила, — об этом в эфире телеканала губерния сказал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Самолеты Сухой СуперДжет собираются на авиазаводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.

Аэрофлот назвал давлением на следствие заявление губернатора Хабарвоского края и потербовал предъявить документы, подтверждающие эту информацию. Об этом «Эху Москвы» сказала представитель пресс-службы Аэрофлота Вера Абанина.

В пресс-службе Аэрофлота подчеркнули, что результатов расследования еще нет. Глава Минтранса Евгений Дитрих ранее сообщил, что предварительный отчет о причинах катастрофы будет официально опубликован в течение полутора месяцев.