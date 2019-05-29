Власти Косово, по некоторым данным, будут добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова. Он был задержан полицией частично признанной республики во вторник, а позднее отпущен.

С просьбой о снятии дипломатического иммунитета с Краснощекова обратился прокурор города Косовска-Митровица Шчикири Сила. Об этом пишет косовское интернет-издание Insajderi. Согласно его данным, против российского сотрудника миссии ООН и еще семерых человек хотят возбудить уголовное дело о воспрепятствовании должностному лицу и групповом совершении преступления. Как утверждается, это произойдет после того, как с Краснощекова снимут иммунитет. В МИДе эту публикацию пока что не прокомментировали. Краснощеков стал одним из нескольких десятков человек, задержанных при полицейской операции спецназа Косова в сербских районах на севере региона. Власти частично признанной республики утверждают, что целью рейда была борьба с организованной преступностью. На фоне обострения обстановки в Косово Белград привел армию в состояние повышенной готовности и стянул силы к границе. При задержании Краснощеков получил травмы головы и лица, после того, как полиция освободила сотрудника миссии ООН, его доставили в больницу. Как передает агентство ТАСС со ссылкой на посольство России в Сербии, его собираются перевести на лечение в Белград.

Тем временем Следственный комитет начал доследственную проверку задержания Краснощекова властями Косово.