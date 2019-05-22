Рейтинг Владимира Путина и партии «Единая Россия» падает

Наименьшей поддержкой президент пользуется в Магаданской области, — показал закрытый опрос, который фонд «Общественное мнение» проводил для администрации президента с середины марта по начало апреля.

Россиян спросили, за кого бы они проголосовали, если бы в следующее воскресенье состоялись выборы президента. Всего чуть более трети опрошенных жителей Магаданской области хотели бы, что бы на этом посту остался Владимир Путин. Данные по другим регионам не приводятся, при этом в среднем по стране электоральный рейтинг действующего президента – 48%, говорится в исследовании Фонда общественного мнения, выдержки из которого оказались в распоряжении газеты РБК. В ФОМ в ответ на запрос издания сообщили, что «это закрытые данные», и отказались от комментариев. Опрос, который Фонд готовил для администрации президента, также должен был выявить, кандидатов от каких партий поддержало бы население в случае проведения выборов. Выяснилось, что «Единую Россию» не жалуют на Дальнем Востоке. В частности у кандидата от партии власти почти нет перспектив в Хабаровском крае – лишь каждый пятый житель региона отдал бы за него голос. В среднем по стране электоральный рейтинг «Единой России», согласно результатам опроса ФОМ, составил всего 34%.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, который зафиксировал падение рейтинга Владимира Путина до исторического минимума. О доверии президенту заявил 31% россиян.

Причина падения рейтингов Путина в том, что люди перестают верить в лучшее будущее, — об этом в эфире телеканала «Дождь» сказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Пенсионная реформа показала, что все ожидания или надежды людей перечеркнуты, — добавил Федоров.

Не видит оснований не доверять закрытому опросу Фонда «Общественное мнение» политолог Михаил Виноградов.

Данные опроса о рейтинге президента нельзя трактовать как доказательство резкого падения его популярности в стране. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. Минченко подчеркнул, что таким рейтингом и уровнем доверия как у Путина мог бы гордиться любой европейский политик.