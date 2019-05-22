Михаил Саакашвили вернулся на Украину, где он не был больше года

Это стало возможным после того как новый президент страны Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство. На этом фоне партия Саакашвили намерена побороться за кресла в Верховной раде.

Самолёт с политиком приземлился в аэропорту Борисполь меньше получаса назад с 20-тиминутной задержкой. Михаила Саакашвили встречают соратники по партии «Рух новых сил» и простые украинцы. С флагами Украины и Грузии, национальным гимном, транспарантами с фотографиями политика, песнями. Зал прилёта заполнен людьми, они скандируют «Михаил» и «Миша». Встречающие держат каравай. Возле входа в аэропорт выстроилась длинная очередь из тех, кто туда пока попасть не смог. Политик не скрывал, что жаждал вернуться на Украину. Об этом бывший губернатор Одесской области, а ещё раньше президент Грузии говорил ещё вчера после того как узнал о том, что ему вернули гражданство.

Встреча с друзьями и соратниками на Украине, возможно президентом Зеленским, если у него будет свободное время. Становиться премьером или занимать другой высокий пост Саакашвили не намерен. По его словам, он хочет помочь новой команде, которая цитата «реально появилась на Украине». Партия «Рух новых сил», которую Саакашвили создал на Украине, объявила, что будет участвовать в досрочных июльских выборах в Раду. Гражданство Украины Саакашвили летом 2015го предоставил тогда президент страны Пётр Порошенко. А спустя два года отобрал. Саакашвили, который уже резко критиковал киевские власти, связывал это с уходом в оппозицию и подготовкой протестных акций. Миграционная служба называла причиной лишения гражданства обман и подлог при его получении. Политик пытался вернуть паспорт и даже смог в сопровождении сторонников въехать на Украину, но в феврале прошлого года ему окончательно закрыли въезд в страну на несколько лет и выслали в Польшу.

Гражданства Грузии Саакашвили лишился в конце 2015го года. Власти мотивировали это решение тем, что политик стал украинцем.

Михаил Саакашвили несомненно продолжит политическую деятельность на Украине, — сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Сакен Аймурзаев. По его словам, сейчас непонятно, как она может выглядеть. Аймурзаев добавил, что возвращение Саакашвили сейчас главная новость на Украине.

Кстати, президент Путин в коцне апреля советовал новому президенту Украины вернуть гражданство Михаилу Саакашвили.

Возвращение Михаила Саакашвили в украинскую политику входит в интересы российского государства, — сказал в эфире «Эха Москвы» главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов. Баунов добавил, что Саакашвили, — это уникальный пример успеха лидера той страны бывшего СССР, которая оппонировала России, но смогла добиться экономического успеха. По словам эксперта, именно такого статуса не хватает Украине, чтобы стать достойным примером демократии, поскольку эта страна сейчас является беднейшей в Европе.