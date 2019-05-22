Писатель Быков назвал обвинения в экстремизме результатом «болезненного воображения» депутата Госдумы Грешневикова

Писатель Дмитрий Быков назвал обвинения в экстремизме результатом «болезненного воображения» депутата Госдумы РФ Анатолия Грешневикова. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«По-моему, речь идет о его болезненном воображении. Я не знаю, откуда он это взял. О расчленении России в интересах будущего я не говорил никогда. Я много раз говорил о том, что России необходима федерализация, что централизация — это кратчайший путь к утрате контроля над страной, что централизация не способствует укреплению государственности», — сказал Д.Быков.

Писатель также отметил, что вопреки сообщениям прессы Генпрокуратура РФ не могла провести проверку его книги о главнокомандующим РОА Андрее Власове, поскольку она еще не написана.

«Особенно интересно в заголовках СМИ, что Генпрокуратура не нашла экстремизма в книге Быкова о Власове. Искать экстремизм в ненаписанной книге, книге, которую я бы хотел написать в случае новой перестройки и открытия архивов, — до такого, по-моему, не доходили никогда», — сказал он.

Ранее в ходе правительственного часа в Госдуме депутат от «Справедливой России» Анатолий Грешневиков заявил, что «писатель Быков пишет книгу о предателе Власове, призывает расчленить Россию ради будущего».

В ответ на это генпрокурор РФ Юрий Чайка заметил, что прокуратура провела проверку творчества писателя и не обнаружила в нем признаков состава преступления.