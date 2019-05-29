Глава ВЦИОМ связал падение рейтингов Владимира Путина с тем, что россияне перестали верить в лучшее будущее

Глава ВЦИОМ связал падение рейтингов президента Владимира Путина с тем, что россияне перестали верить в лучшее будущее. В интервью телеканалу «Дождь» Валерий Федоров сказал, что считает это главной причиной снижения показателей.

Несколько дней назад Всероссийский центр изучения общественного мнения обнародовал данные, согласно которым уровень доверия президенту России снизился до минимума с 2006-го года. Опрос показал, что Владимиру Путину доверяет 31% опрошенных россиян. При этом две трети респондентов сказали, что одобряют деятельность Путина на посту президента.