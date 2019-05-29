Конфликт со стрельбой произошел у храма на востоке Москвы

Конфликт со стрельбой произошел около храма на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС сообщили, что по адресу: Преображенский вал, дом 1, строение 1, между гражданами произошел конфликт. «Один из мужчин причинил другому телесные повреждения, (выстрелив — прим. ТАСС) предположительно, из травматического пистолета», — сообщили в столичной полиции.

Пострадавший мужчина был отправлен на осмотр к врачам.