Нагатинский суд Москвы приговорил политтехнолога Петра Милосердова к двум с половиной годам колонии по делу об экстремистском сообществе. Кроме того, по статье о подделке паспорта, Милосердову назначили 320 часов обязательных работ, — сообщает сайт МБХ-медиа. Политтехнолог был арестован в конце января. По версии обвинения, он участвовал в создании экстремистского сообщества. В рамках этого проекта в Киргизии якобы проводились тренинги для казахской молодежи, которую учили проведению митингов и противодействию полиции.