Аэрофлот обвинил главу Хабаровского края в попытке давления на участников расследования катастрофы Sukhoi Superjet 100

Аэрофлот обвинил главу Хабаровского края в попытке оказать давление на участников расследования катастрофы самолета Сухой Суперджет 100 в Шереметьево. Сергей Фургал должен предоставить подтверждения своей версии, — сказала «Эху Москвы» заместитель начальника пресс-службы авиакомпании Вера Абанина.

Сегодня губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сказал, что самолет Аэрофлота сгорел в Шереметьево пятого мая из-за ошибки пилотов. Глава региона сослался на некое официальное заключение, в котором говорится, что самолет технически был полностью исправен. Производством лайнеров Сухой Суперджет 100 занимается авиационный завод в Хабаровском крае.