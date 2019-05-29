Власти Косово потребуют лишить дипломатического иммунитета российского сотрудника миссии ООН

Михаил Краснощеков был задержан накануне в ходе полицейского рейда на севере частично признанной республики, но позднее его отпустили.

О намерении требовать лишения россиянина неприкосновенности рассказал главный прокурор города Косовска-Митровица Шчикири Сила. По его словам, он собирается обратиться с этим вопросом к спецпредставителю генсека ООН в Косово. После того, как у российского сотрудника миссии будет отозван иммунитет, против него можно будет возбудить уголовное дело, передает издание Insajderi. Михаила Краснощекова и еще семь человек могут обвинить в воспрепятствовании должностному лицу и групповом совершении преступления.

Краснощеков был задержан накануне в ходе операции спецназа Косово, проведенной в сербских районах на севере региона. Власти Косово заявили, что целью рейда была борьба с организованной преступностью. Через несколько часов россиянин, получивший травмы головы и лица во время задержания, был отпущен и затем госпитализирован. Его планируют перевести на лечение в Белград.

Операция косовского спецназа привела к всплеску напряженности в регионе. Сербия привела армию в состояние повышенной готовности и стянула силы к границе.