Партия Михаила Саакашвили объявила об участии в предстоящих выборах в Верховную раду

С соответствующим заявлением выступил один из лидеров «Движения новых сил» Давид Сакварелидзе. Его слова приводит издание «Апостроф». Что же касается самого Михаила Саакашвили, сегодня бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области возвращается на Украину. Это стало возможным после того, как вчера украинский лидер Владимир Зеленский распорядился вернуть Саакашвили гражданство Украины, которого политик лишился 2 года назад.